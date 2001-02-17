Раздел: Общество
В Киеве отменили еще семь рейсов электрички
Такие отмены уже стали для киевлян привычными.
20 февраля "Киевпастранс" отменил семь рейсов городской электрички. Люди в соцсетях возмущены, передает Хроника.инфо со ссылкой на poglyad.tv.
"В утреннее время по техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички: 7402,7409, 7501, 7502, 7421 и 7317/18, 7327. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - сообщил "Киевпастранс" на своем сайте, когда толпы пассажиров уже стояли на платформе и ждали свой поезд.
"На станции городской электрички" Троещина-2 "мало того, что забита платформа, в то же время никакой электрички нет. Только короткие, но они проезжают без остановки ", - написал один из пассажиров на ресурсе" Киев Оперативный ".
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Кстати, вчера ситуация с электричками также была неутешительная. "Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут ", - сообщают пассажиры.
20 февраля "Киевпастранс" отменил семь рейсов городской электрички. Люди в соцсетях возмущены, передает Хроника.инфо со ссылкой на poglyad.tv.
"В утреннее время по техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички: 7402,7409, 7501, 7502, 7421 и 7317/18, 7327. Приносим извинения за неудобства, безопасность пассажиров в приоритете", - сообщил "Киевпастранс" на своем сайте, когда толпы пассажиров уже стояли на платформе и ждали свой поезд.
"На станции городской электрички" Троещина-2 "мало того, что забита платформа, в то же время никакой электрички нет. Только короткие, но они проезжают без остановки ", - написал один из пассажиров на ресурсе" Киев Оперативный ".
Читайте также: В Киеве пропала несовершеннолетняя
Кстати, вчера ситуация с электричками также была неутешительная. "Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут ", - сообщают пассажиры.
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