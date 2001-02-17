» » На Дарнице будут планово отключать воду
Раздел: Общество  
0

На Дарнице будут планово отключать воду

На Дарнице будут планово отключать водуГде не будет воды.

В Дарницком районе Киева 20 февраля из-за плановых ремонтных работ временно отключат водоснабжение в ряде домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.

Водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 19:00 на Харьковском шоссе, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 и на улице Привокзальной, 8.

Читайте также: В Киеве детсад отремонтируют за 107 миллионов

Напомним, на Владимирской горке начали подготовку к строительству пешеходного моста. Он соединит парк «Владимирская горка» с Аркой Дружбы народов. Мост планируют построить и открыть в конце весны следующего года. КП «Инженерный центр» при КГГА в 2018 году уже перечислило аванс за строительство велосипедно-пешеходного моста на Владимирскую горку ООО «Спецавто-Строй» в размере 98,8 млн гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дарница, вода

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:23 » Автор: Анна Мартынова
     314
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх