Раздел: Общество
На Дарнице будут планово отключать воду
Где не будет воды.
В Дарницком районе Киева 20 февраля из-за плановых ремонтных работ временно отключат водоснабжение в ряде домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 19:00 на Харьковском шоссе, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 и на улице Привокзальной, 8.
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Напомним, на Владимирской горке начали подготовку к строительству пешеходного моста. Он соединит парк «Владимирская горка» с Аркой Дружбы народов. Мост планируют построить и открыть в конце весны следующего года. КП «Инженерный центр» при КГГА в 2018 году уже перечислило аванс за строительство велосипедно-пешеходного моста на Владимирскую горку ООО «Спецавто-Строй» в размере 98,8 млн гривен.
В Дарницком районе Киева 20 февраля из-за плановых ремонтных работ временно отключат водоснабжение в ряде домов, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 до 19:00 на Харьковском шоссе, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6 и на улице Привокзальной, 8.
Читайте также: В Киеве детсад отремонтируют за 107 миллионов
Напомним, на Владимирской горке начали подготовку к строительству пешеходного моста. Он соединит парк «Владимирская горка» с Аркой Дружбы народов. Мост планируют построить и открыть в конце весны следующего года. КП «Инженерный центр» при КГГА в 2018 году уже перечислило аванс за строительство велосипедно-пешеходного моста на Владимирскую горку ООО «Спецавто-Строй» в размере 98,8 млн гривен.
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