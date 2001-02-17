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Раздел: Общество  
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В Киеве ожидается резкое ухудшение погоды

В Киеве ожидается резкое ухудшение погодыВ городе будет держаться пасмурная погода.

В столице вечером 20 февраля и в течение суток 21 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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 Теги: Киев, прогноз погоды

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Сегодня, 16:11 » Автор: Анна Мартынова
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