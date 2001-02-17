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Киевский переулок назовут в честь британского журналиста
В начале 30-х годов она написал статью о голоде в СССР.
В Шевченковском районе столицы новый переулок назовут именем Гарета Джонса. Такое решение приняла комиссия по вопросам наименований, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Гарет Джонс (1905-1935) - известный британский журналист, который написал статью о голоде в селах на территории СССР в начале 30-х годов. По версии Джонса, причиной голода стала коллективизация, борьба с зажиточным крестьянством и увеличение экспорта зерновых из СССР в ущерб внутреннему потреблению.
В частном письме министра иностранных дел СССР Литвинова к Ллойд Джорджу было сообщено, что Джонсу запрещается посещать СССР. Также он был обвинен в шпионаже против СССР. Это побудило Джонса опубликовать дополнительные критические статьи об СССР. В частности, он написал статью с обвинениями Сталина в причастности к смерти советского партийного лидера Сергея Кирова.
В 1935 году Джонс во время своего путешествия в Китай похищен бандитами во Внутренней Монголии и застрелен.
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В 2019 году польская режиссер Агнешка Холланд совместно с Госкино Украины выпустила художественный биографический фильм "Мистер Джонс".
В Шевченковском районе столицы новый переулок назовут именем Гарета Джонса. Такое решение приняла комиссия по вопросам наименований, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Гарет Джонс (1905-1935) - известный британский журналист, который написал статью о голоде в селах на территории СССР в начале 30-х годов. По версии Джонса, причиной голода стала коллективизация, борьба с зажиточным крестьянством и увеличение экспорта зерновых из СССР в ущерб внутреннему потреблению.
В частном письме министра иностранных дел СССР Литвинова к Ллойд Джорджу было сообщено, что Джонсу запрещается посещать СССР. Также он был обвинен в шпионаже против СССР. Это побудило Джонса опубликовать дополнительные критические статьи об СССР. В частности, он написал статью с обвинениями Сталина в причастности к смерти советского партийного лидера Сергея Кирова.
В 1935 году Джонс во время своего путешествия в Китай похищен бандитами во Внутренней Монголии и застрелен.
Читайте также: Под Киевом масштабно простятся с зимой
В 2019 году польская режиссер Агнешка Холланд совместно с Госкино Украины выпустила художественный биографический фильм "Мистер Джонс".
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