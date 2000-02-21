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Раздел: Общество  
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Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы

Синоптики рассказали, сколько продлятся морозыОжидается понижение температуры воздуха.

В четверг, 21 февраля, погода ухудшится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры воздуха, дожди, мокрый снег и усиление ветра.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем. Ночная температура составит от -1 до +1 градуса. Днем от 0 до +2 градусов.

В северных областях также пройдут осадки – мокрый снег, местами с дождем. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем ожидается около нуля.

На юге без существенных осадков, но день будет пасмурным. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов, в Одессе прогреется до +9 градусов.

В западных областях ожидается мокрый снег, снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха от -1 до +2 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, в Ужгороде до +7 градусов.

В центральной части страны пасмурно, местами возможен небольшой снег с дождем, сильный ветер, гололедица. Ночью температура до -1 градуса, днем от 0 до +3 градусов.

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В столице 21 февраля ожидается пасмурная погода. Ночью -1 градус, днем от 0 до +1 градуса. Осадки не прогнозируются.
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 Теги: Синоптики, морозы

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Вчера, 23:42 » Автор: Эдгар Букмирза
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