Раздел: Общество
Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы
Ожидается понижение температуры воздуха.
В четверг, 21 февраля, погода ухудшится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры воздуха, дожди, мокрый снег и усиление ветра.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным синоптиков, на востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем. Ночная температура составит от -1 до +1 градуса. Днем от 0 до +2 градусов.
В северных областях также пройдут осадки – мокрый снег, местами с дождем. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем ожидается около нуля.
На юге без существенных осадков, но день будет пасмурным. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов, в Одессе прогреется до +9 градусов.
В западных областях ожидается мокрый снег, снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха от -1 до +2 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, в Ужгороде до +7 градусов.
В центральной части страны пасмурно, местами возможен небольшой снег с дождем, сильный ветер, гололедица. Ночью температура до -1 градуса, днем от 0 до +3 градусов.
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В столице 21 февраля ожидается пасмурная погода. Ночью -1 градус, днем от 0 до +1 градуса. Осадки не прогнозируются.
В четверг, 21 февраля, погода ухудшится практически во всех областях Украины. Ожидается понижение температуры воздуха, дожди, мокрый снег и усиление ветра.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным синоптиков, на востоке Украины пройдет мокрый снег с дождем. Ночная температура составит от -1 до +1 градуса. Днем от 0 до +2 градусов.
В северных областях также пройдут осадки – мокрый снег, местами с дождем. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем ожидается около нуля.
На юге без существенных осадков, но день будет пасмурным. Ночью от -1 до +2 градусов, днем от +5 до +7 градусов, в Одессе прогреется до +9 градусов.
В западных областях ожидается мокрый снег, снег с дождем, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха от -1 до +2 градусов. Днем от +3 до +6 градусов, в Ужгороде до +7 градусов.
В центральной части страны пасмурно, местами возможен небольшой снег с дождем, сильный ветер, гололедица. Ночью температура до -1 градуса, днем от 0 до +3 градусов.
Читайте также: Синоптики рассказали, каким в Украине будет начало января
В столице 21 февраля ожидается пасмурная погода. Ночью -1 градус, днем от 0 до +1 градуса. Осадки не прогнозируются.
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