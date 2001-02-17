» » Отключения электроэнергии на Киевщине: появился график
Раздел: Общество  
0

Отключения электроэнергии на Киевщине: появился график

Отключения электроэнергии на Киевщине: появился графикТакже возможны аварийные отключения.

Сегодня, 21 февраля 2019 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Белоцерковском, Броварском, Киево-Святошинском, Макаровском, Обуховском и Фастовском районах, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.

Отключения электроэнергии на Киевщине: появился график


Читайте также: Киевлянина оштрафовали за политагитацию на балконе

Этот график не касается внеплановых (аварийных) отключений электроэнергии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, график

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:32 » Автор: Анна Мартынова
     608
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх