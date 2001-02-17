Раздел: Общество
Отключения электроэнергии на Киевщине: появился график
Также возможны аварийные отключения.
Сегодня, 21 февраля 2019 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Белоцерковском, Броварском, Киево-Святошинском, Макаровском, Обуховском и Фастовском районах, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.
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Этот график не касается внеплановых (аварийных) отключений электроэнергии.
Сегодня, 21 февраля 2019 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Белоцерковском, Броварском, Киево-Святошинском, Макаровском, Обуховском и Фастовском районах, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.
Читайте также: Киевлянина оштрафовали за политагитацию на балконе
Этот график не касается внеплановых (аварийных) отключений электроэнергии.
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