Раздел: Общество
«Киевпастранс» показал проездные билеты в «весеннем» дизайне
Появились билеты на март.
С пятницы, 22 февраля, в Киеве можно будет приобрести проездные билеты на март, оформленные в весеннем дизайне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
«Не забыли, что через неделю весна? Мы активно к ней готовимся, и уже завтра вы можете приобрести наши по-весеннему цветущие месячные проездные», - говорится в сообщении.
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Напомним, постоянное обновление образца проездного билета осуществляется с целью повышения степени защиты. Кроме создания нового дизайна месячных проездных билетов, также постоянно улучшается уровень защищенности разовых билетов с целью предотвращения случаев их подделки.
С пятницы, 22 февраля, в Киеве можно будет приобрести проездные билеты на март, оформленные в весеннем дизайне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
«Не забыли, что через неделю весна? Мы активно к ней готовимся, и уже завтра вы можете приобрести наши по-весеннему цветущие месячные проездные», - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве снесли еще несколько МАФов
Напомним, постоянное обновление образца проездного билета осуществляется с целью повышения степени защиты. Кроме создания нового дизайна месячных проездных билетов, также постоянно улучшается уровень защищенности разовых билетов с целью предотвращения случаев их подделки.
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