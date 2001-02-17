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Раздел: Общество  
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«Киевпастранс» показал проездные билеты в «весеннем» дизайне

«Киевпастранс» показал проездные билеты в «весеннем» дизайнеПоявились билеты на март.

С пятницы, 22 февраля, в Киеве можно будет приобрести проездные билеты на март, оформленные в весеннем дизайне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

«Не забыли, что через неделю весна? Мы активно к ней готовимся, и уже завтра вы можете приобрести наши по-весеннему цветущие месячные проездные», - говорится в сообщении.

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Напомним, постоянное обновление образца проездного билета осуществляется с целью повышения степени защиты. Кроме создания нового дизайна месячных проездных билетов, также постоянно улучшается уровень защищенности разовых билетов с целью предотвращения случаев их подделки.

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 Теги: Киевпастранс, билет

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Сегодня, 12:00 » Автор: Анна Мартынова
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