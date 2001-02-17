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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, как онлайн записаться на врачебный прием

Киевлянам рассказали, как онлайн записаться на врачебный приемОпубликована пошаговая видеоинструкция.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала видеоинструкцию, как записаться на прием к врачу онлайн, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Как отмечается, для этого необходимо выполнить несколько простых действий в браузере в такой последовательности:

зайти на сайт сервиса https://helsi.me

ввести в поисковую строку специальность врача. Начать стоит с семейного врача, ведь именно он осуществляет первичный осмотр и направляет к другим врачам.

выбрать район, врача, удобную дату и время приема.

пройти процедуру регистрации: ввести номер телефона и дождаться SMS-сообщения с паролем для входа в систему.

Пароль необходимо сохранить для последующих визитов на сайт; заполнить поля регистрационной формы.

чтобы записать на прием к врачу ребенка, необходимо добавить также информацию о нем.



Кроме того, отмечается, что в любое время можно отменить прием в личном кабинете.

На странице личного кабинета в системе helsi хранятся личные данные пользователя и информация о визитах. На странице "Профиль" можно внести к личным данным подробности, чтобы сэкономить время при заключении декларации с семейным врачом.

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После первого визита в поликлинику информация будет проверена в регистратуре, после этого в разделе "Визиты" появится электронная медицинская карта с данными о диагнозах и предписаниях врача.

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 Теги: врачи, Киев

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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