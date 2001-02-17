Раздел: Общество
В Киеве обещают отремонтировать более 30 школьных спортплощадок
Их отремонтируют к сентябрю.
КП "Жил-Сверис" Киевского горсовета заключило 32 соглашения о реконструкции школьных спортивных площадок общей стоимостью 47,88 млн. грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
К сентябрю должны обустроить 32 спортивные площадки для мини-футбола с искусственным покрытием стоимостью по 1,5 млн. грн.
Подрядчикам уже перечислили аванс в размере половины стоимости работ - по 791 тыс. грн., или всего 25,32 млн. грн.
Стоимость каждого заключенного договора на 4 тыс. грн., или на 0,2% меньше установленного законом порога в 1,5 млн. грн., после которого должны были бы проводиться открытые торги.
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В 2017 г. "Жил-Сервис" точно так же раздробил проектирование и реконструкцию футбольных полей с искусственным покрытием на допороговые соглашения общей стоимостью 8,25 млн. грн.
КП "Жил-Сверис" Киевского горсовета заключило 32 соглашения о реконструкции школьных спортивных площадок общей стоимостью 47,88 млн. грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
К сентябрю должны обустроить 32 спортивные площадки для мини-футбола с искусственным покрытием стоимостью по 1,5 млн. грн.
Подрядчикам уже перечислили аванс в размере половины стоимости работ - по 791 тыс. грн., или всего 25,32 млн. грн.
Стоимость каждого заключенного договора на 4 тыс. грн., или на 0,2% меньше установленного законом порога в 1,5 млн. грн., после которого должны были бы проводиться открытые торги.
Читайте также: На Контрактовой площади киевлян научат ездить на велосипедах
В 2017 г. "Жил-Сервис" точно так же раздробил проектирование и реконструкцию футбольных полей с искусственным покрытием на допороговые соглашения общей стоимостью 8,25 млн. грн.
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