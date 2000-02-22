Раздел: Общество
Киевлянам рассказали о погоде на пятницу
В Киеве будет пасмурно и без осадков
В пятницу, 22 февраля, солнце в Киеве спрячется за облаками. Пасмурная погода продержится в столице с самого утра и до позднего вечера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Днем температура воздуха будет держаться в районе -4°C. Ночью станет прохладнее, а столбик термометра опустится до -7°C.
По данным погодного сайта sinoptik.ua, 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна - убегает зима» - небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной.
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Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.
В пятницу, 22 февраля, солнце в Киеве спрячется за облаками. Пасмурная погода продержится в столице с самого утра и до позднего вечера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Днем температура воздуха будет держаться в районе -4°C. Ночью станет прохладнее, а столбик термометра опустится до -7°C.
По данным погодного сайта sinoptik.ua, 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна - убегает зима» - небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной.
Читайте также: Киевлянам рассказали о погоде на субботу
Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.
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