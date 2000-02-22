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Киевлянам рассказали о погоде на пятницу

Киевлянам рассказали о погоде на пятницуВ Киеве будет пасмурно и без осадков

В пятницу, 22 февраля, солнце в Киеве спрячется за облаками. Пасмурная погода продержится в столице с самого утра и до позднего вечера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха будет держаться в районе -4°C. Ночью станет прохладнее, а столбик термометра опустится до -7°C.

По данным погодного сайта sinoptik.ua, 22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью. Наши предки говорили: «На Никифора ночь темна - убегает зима» - небо без звезд указывает на раннюю весну. Была традиция на Никифора собирать разные семена, выставлять их на три утренние зари на мороз и откладывать их к посевной.

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Считалось, что это дает большую устойчивость растениям к температурным перепадам.

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 Теги: Киев, погода

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