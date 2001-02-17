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Раздел: Общество  
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Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снег

Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снегТакже существенно похолодает.

В пятницу, 22 февраля, в Украине ожидается снег с сильным ветром, а на дорогах - гололедица. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой и Кропивницкой областей. К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым. На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололед, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ночью столбик термометра опустится до -4... -9 градусов, днем до -2... -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее - днем от 2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.

В Киеве 22 февраля осадков не обещают, максимум - небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.

Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снег
Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снег
Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снег


Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:

Ужгород -1...+1

Львов -1...+1

Ивано-Франковск -1...+1

Тернополь -1...-3

Черновцы -1...+1

Хмельницкий -2...-4

Луцк -3...-5

Ровно -4...- 6

Житомир -3...-5

Винница -2...-4

Одесса - 0...+2

Николаев -1...+1

Херсон -1...-3

Симферополь +5...+7

Кропивницкий -4...-6

Черкассы -3...-5

Чернигов -3...-5

Сумы -4...-6

Полтава -4...-6

Днепр -3...-5

Запорожье -2...-4

Донецк -3...-5

Луганск -3...-5

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Харьков -5...-7

Киев -5...-7

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 Теги: снег, погода

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