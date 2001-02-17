Раздел: Общество
Украинцам рассказали, в каких областях ожидается снег
Также существенно похолодает.
В пятницу, 22 февраля, в Украине ожидается снег с сильным ветром, а на дорогах - гололедица. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой и Кропивницкой областей. К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым. На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололед, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Ночью столбик термометра опустится до -4... -9 градусов, днем до -2... -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее - днем от 2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.
В Киеве 22 февраля осадков не обещают, максимум - небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:
Ужгород -1...+1
Львов -1...+1
Ивано-Франковск -1...+1
Тернополь -1...-3
Черновцы -1...+1
Хмельницкий -2...-4
Луцк -3...-5
Ровно -4...- 6
Житомир -3...-5
Винница -2...-4
Одесса - 0...+2
Николаев -1...+1
Херсон -1...-3
Симферополь +5...+7
Кропивницкий -4...-6
Черкассы -3...-5
Чернигов -3...-5
Сумы -4...-6
Полтава -4...-6
Днепр -3...-5
Запорожье -2...-4
Донецк -3...-5
Луганск -3...-5
Читайте также: Укрзалицзныця планирует повысить стоимость билетов
Харьков -5...-7
Киев -5...-7
В пятницу, 22 февраля, в Украине ожидается снег с сильным ветром, а на дорогах - гололедица. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой и Кропивницкой областей. К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым. На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололед, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Ночью столбик термометра опустится до -4... -9 градусов, днем до -2... -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее - днем от 2 градусов мороза до 1-2 градусов тепла.
В Киеве 22 февраля осадков не обещают, максимум - небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:
Ужгород -1...+1
Львов -1...+1
Ивано-Франковск -1...+1
Тернополь -1...-3
Черновцы -1...+1
Хмельницкий -2...-4
Луцк -3...-5
Ровно -4...- 6
Житомир -3...-5
Винница -2...-4
Одесса - 0...+2
Николаев -1...+1
Херсон -1...-3
Симферополь +5...+7
Кропивницкий -4...-6
Черкассы -3...-5
Чернигов -3...-5
Сумы -4...-6
Полтава -4...-6
Днепр -3...-5
Запорожье -2...-4
Донецк -3...-5
Луганск -3...-5
Читайте также: Укрзалицзныця планирует повысить стоимость билетов
Харьков -5...-7
Киев -5...-7
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
140
0
Оставьте свой комментарий