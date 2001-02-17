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Раздел: Общество  
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Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты

Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршрутыКак будет организовано движение.

23 февраля в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве общественный транспорт изменит маршрут. Корректировки затронут несколько районов города. На время перекрытия по другому маршруту поедут троллейбус №34 и автобусы №№101 и 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Данные изменения являются временными.

В связи с ярмаркой движение будет организовано таким образом:

Троллейбус №34: улица Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры. Обратно транспорт будет двигаться по такой же схеме.

Схема движения троллейбуса №34

Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты


Автобус №101 поедет от станции метро «Почайная» - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского, после чего автобус выедет на свой маршрут.

Схема движения автобуса №101

Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты


Также изменит движение автобус №31. Движение будет осуществляться по следующей схеме:

Станция метро «Политехнический Институт» до улицы Отто Шмидта по обычному маршруту, а далее: улица Отто Шмидта - улица Нагорная, и вернется на свой постоянный маршрут.

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Маршрут движения автобуса №31

Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты


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 Теги: Киев, троллейбусы

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Сегодня, 11:06 » Автор: Анна Мартынова
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