Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты

Как будет организовано движение.



23 февраля в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве общественный транспорт изменит маршрут. Корректировки затронут несколько районов города. На время перекрытия по другому маршруту поедут троллейбус №34 и автобусы №№101 и 31, передает



Данные изменения являются временными.



В связи с ярмаркой движение будет организовано таким образом:



Троллейбус №34: улица Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры. Обратно транспорт будет двигаться по такой же схеме.



Схема движения троллейбуса №34







Автобус №101 поедет от станции метро «Почайная» - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского, после чего автобус выедет на свой маршрут.



Схема движения автобуса №101







Также изменит движение автобус №31. Движение будет осуществляться по следующей схеме:



Станция метро «Политехнический Институт» до улицы Отто Шмидта по обычному маршруту, а далее: улица Отто Шмидта - улица Нагорная, и вернется на свой постоянный маршрут.



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Маршрут движения автобуса №31







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 23 февраля в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве общественный транспорт изменит маршрут. Корректировки затронут несколько районов города. На время перекрытия по другому маршруту поедут троллейбус №34 и автобусы №№101 и 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Данные изменения являются временными.В связи с ярмаркой движение будет организовано таким образом:Троллейбус №34: улица Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры. Обратно транспорт будет двигаться по такой же схеме.Схема движения троллейбуса №34Автобус №101 поедет от станции метро «Почайная» - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского, после чего автобус выедет на свой маршрут.Схема движения автобуса №101Также изменит движение автобус №31. Движение будет осуществляться по следующей схеме:Станция метро «Политехнический Институт» до улицы Отто Шмидта по обычному маршруту, а далее: улица Отто Шмидта - улица Нагорная, и вернется на свой постоянный маршрут.Маршрут движения автобуса №31





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