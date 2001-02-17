Раздел: Общество
Ярмарки в Киеве: эти троллейбусы изменят свои маршруты
Как будет организовано движение.
23 февраля в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве общественный транспорт изменит маршрут. Корректировки затронут несколько районов города. На время перекрытия по другому маршруту поедут троллейбус №34 и автобусы №№101 и 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Данные изменения являются временными.
В связи с ярмаркой движение будет организовано таким образом:
Троллейбус №34: улица Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры. Обратно транспорт будет двигаться по такой же схеме.
Схема движения троллейбуса №34
Автобус №101 поедет от станции метро «Почайная» - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского, после чего автобус выедет на свой маршрут.
Схема движения автобуса №101
Также изменит движение автобус №31. Движение будет осуществляться по следующей схеме:
Станция метро «Политехнический Институт» до улицы Отто Шмидта по обычному маршруту, а далее: улица Отто Шмидта - улица Нагорная, и вернется на свой постоянный маршрут.
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Маршрут движения автобуса №31
23 февраля в связи с проведением продовольственных ярмарок в Киеве общественный транспорт изменит маршрут. Корректировки затронут несколько районов города. На время перекрытия по другому маршруту поедут троллейбус №34 и автобусы №№101 и 31, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Данные изменения являются временными.
В связи с ярмаркой движение будет организовано таким образом:
Троллейбус №34: улица Северная - проспект Героев Сталинграда - улица Маршала Тимошенко - проспект Степана Бандеры. Обратно транспорт будет двигаться по такой же схеме.
Схема движения троллейбуса №34
Автобус №101 поедет от станции метро «Почайная» - проспект Владимира Маяковского по своему маршруту, далее улица Теодора Драйзера - улица Николая Закревского, после чего автобус выедет на свой маршрут.
Схема движения автобуса №101
Также изменит движение автобус №31. Движение будет осуществляться по следующей схеме:
Станция метро «Политехнический Институт» до улицы Отто Шмидта по обычному маршруту, а далее: улица Отто Шмидта - улица Нагорная, и вернется на свой постоянный маршрут.
Читайте также: В Киеве пьяный на Mazda врезался в отбойник
Маршрут движения автобуса №31
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