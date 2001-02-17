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Раздел: Общество  
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В одной из маршруток киевляне смогут ездить за 6 гривен

В одной из маршруток киевляне смогут ездить за 6 гривенДлина маршрутка составляет более 13 км.

В Киеве понизилась стоимость проезда в маршрутке №157, которая следует от Троещины до станции метро Почайна – с восьми до шести гриве, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечается, что ранее маршрутка была коммунальной, однако теперь стала частной.

"Проезд в маршрутке №157, действительно, подешевел на две гривни. Раньше этот маршрут принадлежал КП Киевпастранс и проезд здесь был по восемь гривен, как и во всем наземном коммунальном транспорте: троллейбусы, трамваи. На последнем конкурсе право работать на маршруте выиграл частный перевозчик. Он решил, что шесть гривен достаточно для того, чтобы работать и получать прибыль (длина маршрута более 13 км – ред.)", – рассказал начальник службы коммунальных перевозок Киевской горгосадминистрации Сергей Савтырь.

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Он также отметил, что пока случай уменьшения стоимости проезда в маршрутках единственный. Но Киевпастранс потерял много маршрутов на последнем конкурсе (предприятие не обновляет автопарк) и не исключено, что стоимость проезда в них изменится.


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 Теги: Киев, маршрутка

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