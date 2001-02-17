Раздел: Общество
Стало известно, сколько потратят на капремонт Софийской площади
Заменят покрытие, зоны озеленения и освещение.
КГГА утвердили рабочий проект по капитальному ремонту Софийской площади, согласно которому сметная стоимость определена в размере 125,6 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Рабочий проект утвержден с такими технико-экономическими показателями:
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 14 ноября 2018 года составила 125,6 млн гривен. В том числе:
- строительные работы - 100,4 млн гривен;
- оборудование - 153 тыс. гривен;
- другие расходы - 25,1 млн гривен.
В документе отмечается, что из них работы по состоянию на 11 ноября 2018 года уже выполнены на сумму в 1,5 млн гривен. Общая площадь земельного участка под реконструкцию составляет 34,3 тыс. кв. м. В том числе:
- площадь гранитного покрытия пешеходной зоны - 19,4 тыс. кв. м,
- гранитная брусчатка - 13 тыс. м,
- фигурные элементы мощения пешеходной зоны - 520 кв. м,
- асфальтобетон - 600 кв. м.
Площадь озеленения составит 1840 кв. м. Ограждение площади будет содержать 100 столбиков и 213 п/м цепей. Также планируется установка 2 болардов, 1460 п/м бордюрного камня. Как предполагается, строительство продлится 2 месяца.
Распоряжением предусмотрено, что использование средств на покрытие риска и дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами, будет осуществлять заказчик строительства на основе документов с обоснованиями и результатов их детальной проверки.
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Отмечается, что в мае 2018 года предположительная сумма капремонта площади составляла 67,8 млн гривен.
КГГА утвердили рабочий проект по капитальному ремонту Софийской площади, согласно которому сметная стоимость определена в размере 125,6 млн гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Рабочий проект утвержден с такими технико-экономическими показателями:
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах по состоянию на 14 ноября 2018 года составила 125,6 млн гривен. В том числе:
- строительные работы - 100,4 млн гривен;
- оборудование - 153 тыс. гривен;
- другие расходы - 25,1 млн гривен.
В документе отмечается, что из них работы по состоянию на 11 ноября 2018 года уже выполнены на сумму в 1,5 млн гривен. Общая площадь земельного участка под реконструкцию составляет 34,3 тыс. кв. м. В том числе:
- площадь гранитного покрытия пешеходной зоны - 19,4 тыс. кв. м,
- гранитная брусчатка - 13 тыс. м,
- фигурные элементы мощения пешеходной зоны - 520 кв. м,
- асфальтобетон - 600 кв. м.
Площадь озеленения составит 1840 кв. м. Ограждение площади будет содержать 100 столбиков и 213 п/м цепей. Также планируется установка 2 болардов, 1460 п/м бордюрного камня. Как предполагается, строительство продлится 2 месяца.
Распоряжением предусмотрено, что использование средств на покрытие риска и дополнительных расходов, связанных с инфляционными процессами, будет осуществлять заказчик строительства на основе документов с обоснованиями и результатов их детальной проверки.
Читайте также: Названы киевские мосты, которые будут ремонтировать
Отмечается, что в мае 2018 года предположительная сумма капремонта площади составляла 67,8 млн гривен.
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