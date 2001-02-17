Раздел: Общество
В Киеве отложили строительство метро на Троещину
Тендер был отменен.
Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» отменило тендер по разработке проекта строительства линии метро на Троещину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Причиной этого стало отсутствие необходимого финансирования в бюджете Киева на 2019 год. Тендер предусматривал два этапа строительства: участок от станции «Вокзальная» до Троещины с первым электродепо в первом и от «Вокзальной» до Кольцевой дороги с электродепо во втором. Это было утверждено в распоряжении КГГА и Программе экономического и социального развития Киева на 2018-2020.
Однако в Программе соцразвития на 2019 год не предусмотрели финансирования из городского бюджета.
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«Торги признать несостоявшимися из-за сокращения расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг», – говорится в протоколе тендерного комитета.
Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» отменило тендер по разработке проекта строительства линии метро на Троещину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Причиной этого стало отсутствие необходимого финансирования в бюджете Киева на 2019 год. Тендер предусматривал два этапа строительства: участок от станции «Вокзальная» до Троещины с первым электродепо в первом и от «Вокзальной» до Кольцевой дороги с электродепо во втором. Это было утверждено в распоряжении КГГА и Программе экономического и социального развития Киева на 2018-2020.
Однако в Программе соцразвития на 2019 год не предусмотрели финансирования из городского бюджета.
Читайте также: На Печерске посчитали количество устаревших лифтов
«Торги признать несостоявшимися из-за сокращения расходов на осуществление закупки товаров, работ и услуг», – говорится в протоколе тендерного комитета.
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