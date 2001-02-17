Раздел: Общество
Зоозащитники проведут в Киеве акцию против использования меха
Акция прошла на Софийской площади.
В воскресенье, 24 февраля, в 12:00 на Софийской площади состоится Всеукраинская антимеховая акция "Снимай мех навсегда!", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Организаторы акции - активисты UAnimals, призывают всех неравнодушных поддержать инициативу и призывать других людей, в частности дизайнеров и бренды, отказаться от натурального меха.
Также активисты просят депутатов запретить в Украине меховые фермы.
Тем временем в соцсети Instagram активно распространяется флешмоб #ношухутротак, в рамках которого пользователи сети делятся снимками со своими домашними любимцами и поддерживают отказ от натурального меха.
Организаторы отмечают, что борьба за гуманность и отказ от натурального меха в Украине продолжается уже несколько лет. Благодаря стараниям активистов, к мировому проекту "Fur Free Retailer" присоединились 17 украинских брендов, в частности Andre Tan, Elena Reva, LAKE и BEVZA.
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Акция "Снимай мех навсегда!" состоится одновременно в 10 городах Украины.
В воскресенье, 24 февраля, в 12:00 на Софийской площади состоится Всеукраинская антимеховая акция "Снимай мех навсегда!", передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Организаторы акции - активисты UAnimals, призывают всех неравнодушных поддержать инициативу и призывать других людей, в частности дизайнеров и бренды, отказаться от натурального меха.
Также активисты просят депутатов запретить в Украине меховые фермы.
Тем временем в соцсети Instagram активно распространяется флешмоб #ношухутротак, в рамках которого пользователи сети делятся снимками со своими домашними любимцами и поддерживают отказ от натурального меха.
Организаторы отмечают, что борьба за гуманность и отказ от натурального меха в Украине продолжается уже несколько лет. Благодаря стараниям активистов, к мировому проекту "Fur Free Retailer" присоединились 17 украинских брендов, в частности Andre Tan, Elena Reva, LAKE и BEVZA.
Читайте также: На выходных украинцам обещают сильные морозы
Акция "Снимай мех навсегда!" состоится одновременно в 10 городах Украины.
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