Раздел: Общество
Киевлянам пообещали морозные выходные
Температура днем будет держаться на уровне 3-5 градусов мороза
В Киеве завтра, 23 февраля, ожидается мороз, однако осадков не прогнозируют. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Она объясняет: в Киеве сейчас так холодно на улице, потому что над городом нависла небольшая облачная атмосферная область.
"Снег полетает еще ночью, мороз щипатиметься. Особенно на фоне порывистого ветра. Но завтра днем осадков в столице уже не будет, а вот мороз еще побудет", - написала Диденко.
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По данным Укргидрометцентра, в столице завтра температура опустится до минус 3-5 градусов, а ночью - до минус 7-9. Потепление прогнозируют уже в воскресенье, 24 февраля, температура опустится днем максимум до минус 1 градуса.
В Киеве завтра, 23 февраля, ожидается мороз, однако осадков не прогнозируют. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Она объясняет: в Киеве сейчас так холодно на улице, потому что над городом нависла небольшая облачная атмосферная область.
"Снег полетает еще ночью, мороз щипатиметься. Особенно на фоне порывистого ветра. Но завтра днем осадков в столице уже не будет, а вот мороз еще побудет", - написала Диденко.
Читайте также: Киевлянам пообещали морозную погоду на выходные
По данным Укргидрометцентра, в столице завтра температура опустится до минус 3-5 градусов, а ночью - до минус 7-9. Потепление прогнозируют уже в воскресенье, 24 февраля, температура опустится днем максимум до минус 1 градуса.
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