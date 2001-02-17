Раздел: Общество
В Минюсте уточнили количество приходов, перешедших в ПЦУ
Смена юрисдикции сдерживается намеренно.
Почти 340 приходов Московского патриархата в Украине перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины», - заявил он, передает «5 канал».
По его словам, процесс смены церковной юрисдикции сдерживается умышленно.
«Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции», - подчеркнул он.
Юраш отметил, что «задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ».
«С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям заграницей говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят переходить, поэтому не надо признавать», - рассказал чиновник Минкульта.
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В то же время, архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) заявил недавно, что из 12 тысяч приходов УПЦ МП в ПЦУ перешли добровольно лишь 36 общин, еще 23 общины были перерегистрированы «рейдерским» путем.
Почти 340 приходов Московского патриархата в Украине перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявил директор департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ МП в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду, пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины», - заявил он, передает «5 канал».
По его словам, процесс смены церковной юрисдикции сдерживается умышленно.
«Но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции», - подчеркнул он.
Юраш отметил, что «задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ».
«С одной стороны, внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям заграницей говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят переходить, поэтому не надо признавать», - рассказал чиновник Минкульта.
Читайте также: Епифаний назвал количество приходов ПЦУ
В то же время, архиепископ УПЦ МП Климент (Вечеря) заявил недавно, что из 12 тысяч приходов УПЦ МП в ПЦУ перешли добровольно лишь 36 общин, еще 23 общины были перерегистрированы «рейдерским» путем.
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