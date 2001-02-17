Жители этих стран чаще всего посещают Украину

Из Западной Европы стали приезжать чаще.



В 2018 году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает



"Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%. Пограничное движение наоборот сократился. Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – отмечают в министерстве.



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Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В 2018 году Украину стали больше посещать туристы из Западной Европы, США и Китая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня "Госпогранслужба зафиксировала рост числа туристов из неприграничных стран, в частности Европы: Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%. Пограничное движение наоборот сократился. Такие изменения в структуре туристического потока стали результатом активизации продвижения Украины на международном туристическом рынке, двустороннего сотрудничества, визовой либерализации, увеличения предложений прямого и бюджетного авиасообщения", – отмечают в министерстве.Украинцы больше всего посещают Киевскую, Львовскую, а также Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.





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