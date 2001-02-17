Раздел: Общество
Филарет выступил против служения греко-католиков в Софийском соборе
Это может "нарушить межконфессиональный диалог".
Представители Украинской Греко-Католической церкви намерены провести в Софийском соборе в Киеве литургию: патриарх Филарет выступил с резким заявлением и призвал отказаться от этого. Заявление опубликовано на странице патриарха в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам Филарета, служение греко-католиков в одном из центров православия в Украине может "нарушить межконфессиональный диалог".
"Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", – говорится в заявлении.
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Патриарх попросил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука отказаться от литургии в Софийском соборе.
Представители Украинской Греко-Католической церкви намерены провести в Софийском соборе в Киеве литургию: патриарх Филарет выступил с резким заявлением и призвал отказаться от этого. Заявление опубликовано на странице патриарха в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам Филарета, служение греко-католиков в одном из центров православия в Украине может "нарушить межконфессиональный диалог".
"Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", – говорится в заявлении.
Читайте также: В Софийском соборе представили томос на Рождественской литургии
Патриарх попросил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука отказаться от литургии в Софийском соборе.
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