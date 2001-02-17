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Раздел: Общество  
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Филарет выступил против служения греко-католиков в Софийском соборе

Филарет выступил против служения греко-католиков в Софийском собореЭто может "нарушить межконфессиональный диалог".

Представители Украинской Греко-Католической церкви намерены провести в Софийском соборе в Киеве литургию: патриарх Филарет выступил с резким заявлением и призвал отказаться от этого. Заявление опубликовано на странице патриарха в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По словам Филарета, служение греко-католиков в одном из центров православия в Украине может "нарушить межконфессиональный диалог".

"Мы обеспокоены этим запланированным событием, которое может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине. Во время, когда идет война за независимость и целостность Украины на востоке нашего государства, мы призваны свидетельствовать и сохранять мир и единство в обществе. Есть опасность, что эту ситуацию для проведения провокаций может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу", – говорится в заявлении.

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Патриарх попросил главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука отказаться от литургии в Софийском соборе.

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 Теги: Киев, Софийский собор, служения, Филарет, греко-католики

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Сегодня, 15:53 » Автор: Алена Шимко
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