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Раздел: Общество  
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В Киеве льготников лишат права бесплатного проезда

В Киеве льготников лишат права бесплатного проездаЛьготникам будут выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте.

В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые на данный момент имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Вместо эти льготникам будут выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте, о чем сообщается в проекте распоряжения на сайте КГГА. В документе предусмотрен и размер выплаты, который на данном этапе составляет 240 гривен в месяц.

В проекте распоряжения говорится: "Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривен".

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Напомним, ранее отмечалось, что в столице машина на иностранной регистрации на огромной скорости протаранила столб электроопоры, который находился на остановке общественного транспорта. Согласно информации правоохранителей, пассажир автомобиля в результате происшествия погиб. Предположительная причина – водитель не смог справится с управлением. К счастью, на момент аварии на остановке не было людей.


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 Теги: Киев, льготник, проезд

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Сегодня, 20:16 » Автор: Эдгар Букмирза
     2008
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