Раздел: Общество
В Киеве льготников лишат права бесплатного проезда
Льготникам будут выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте.
В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые на данный момент имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Вместо эти льготникам будут выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте, о чем сообщается в проекте распоряжения на сайте КГГА. В документе предусмотрен и размер выплаты, который на данном этапе составляет 240 гривен в месяц.
В проекте распоряжения говорится: "Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривен".
Читайте также: В Киеве изменили правила проезда для льготников в наземном транспорте
Напомним, ранее отмечалось, что в столице машина на иностранной регистрации на огромной скорости протаранила столб электроопоры, который находился на остановке общественного транспорта. Согласно информации правоохранителей, пассажир автомобиля в результате происшествия погиб. Предположительная причина – водитель не смог справится с управлением. К счастью, на момент аварии на остановке не было людей.
В Киевской городской государственной администрации планируют лишить льгот лиц, которые на данный момент имеют право бесплатного проезда в городском транспорте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Вместо эти льготникам будут выплачивать наличные для оплаты проезда в транспорте, о чем сообщается в проекте распоряжения на сайте КГГА. В документе предусмотрен и размер выплаты, который на данном этапе составляет 240 гривен в месяц.
В проекте распоряжения говорится: "Утвердить на 2019 год размер ежемесячной наличной выплаты отдельным категориям граждан, определенных пунктом 2 Порядка предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 197, имеющих льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных (кроме железнодорожного и речного транспорта) маршрутах в сумме 240 гривен".
Читайте также: В Киеве изменили правила проезда для льготников в наземном транспорте
Напомним, ранее отмечалось, что в столице машина на иностранной регистрации на огромной скорости протаранила столб электроопоры, который находился на остановке общественного транспорта. Согласно информации правоохранителей, пассажир автомобиля в результате происшествия погиб. Предположительная причина – водитель не смог справится с управлением. К счастью, на момент аварии на остановке не было людей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2008
0
Оставьте свой комментарий