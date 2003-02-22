Синоптик рассказал, какой будет весна в Украине

В марте температура будет изменчивой.



Весна в Украине будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет несколько изменчивой, передает



Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух.



По ее словам, об этом свидетельствуют данные лабораторных наблюдений за атмосферой и океаном США, которые осенью прошлого года дали верный прогноз на зиму в Украине. Однако эти данные еще будут уточняться украинским специалистами.



Балабух предупредила, что точного прогноза на долгосрочный период профессиональные метеорологи не предоставляют, но могут предвидеть отклонения от климатической нормы за определенный период.



Так, в исследованиях американской лаборатории этим периодом является первое десятилетие 21 века – с 1999 по 2010 гг.



"Если мы вспомним, то в этот период весна у нас была очень теплой. Наиболее теплым будет март, средняя температура за месяц будет на 1-2 градуса выше по сравнению с указанным периодом. Но если говорить о марте, то это наиболее изменчивый и неустойчивый месяц. В прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы наблюдались чрезвычайно теплые температуры, для него характерна неустойчивая погода. Но в целом температура в марте должна быть такой же, как в начале этого века, а на западе Украины даже теплее", – пояснила синоптик.



Балабух отметила, что относительно апреля и мая прогнозируется средняя температура в пределах нормы.



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"Апрель и май будут такими, как в начале века. Если вспомним, то апрель был достаточно теплым, и уже в последней декаде месяца температура воздуха превышала 20-25 градусов", – сообщила она.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Весна в Украине будет довольно теплой, по сравнению с предыдущими годами, только в марте температура будет несколько изменчивой, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ Вера Балабух.По ее словам, об этом свидетельствуют данные лабораторных наблюдений за атмосферой и океаном США, которые осенью прошлого года дали верный прогноз на зиму в Украине. Однако эти данные еще будут уточняться украинским специалистами.Балабух предупредила, что точного прогноза на долгосрочный период профессиональные метеорологи не предоставляют, но могут предвидеть отклонения от климатической нормы за определенный период.Так, в исследованиях американской лаборатории этим периодом является первое десятилетие 21 века – с 1999 по 2010 гг."Если мы вспомним, то в этот период весна у нас была очень теплой. Наиболее теплым будет март, средняя температура за месяц будет на 1-2 градуса выше по сравнению с указанным периодом. Но если говорить о марте, то это наиболее изменчивый и неустойчивый месяц. В прошлом году он был достаточно холодным, а в предыдущие годы наблюдались чрезвычайно теплые температуры, для него характерна неустойчивая погода. Но в целом температура в марте должна быть такой же, как в начале этого века, а на западе Украины даже теплее", – пояснила синоптик.Балабух отметила, что относительно апреля и мая прогнозируется средняя температура в пределах нормы."Апрель и май будут такими, как в начале века. Если вспомним, то апрель был достаточно теплым, и уже в последней декаде месяца температура воздуха превышала 20-25 градусов", – сообщила она.





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