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Раздел: Общество  
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Украина больше не лидирует в рейтинге по притоку мигрантов в РФ

Украина больше не лидирует в рейтинге по притоку мигрантов в РФУкраина сократила эту цифру втрое.

За год количество украинских мигрантов в России сократилось втрое.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

В частности, как свидетельствует статистика, Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию, значительно меньше стал поток трудовой миграции, перестали приезжать вынужденные мигранты из восточной части Украины, оккупированной Россией.

Главная поставщица мигрантов с 2014 года Украина сократила эту цифру втрое: с 47,7 в 2017 году до 14,8 тысячи человек в 2018 году. Украина опустилась на третью строчку в данных Росстата: впереди нее теперь Таджикистан и Казахстан - главные потоки трудовой миграции идут в Россию оттуда.

А украинцы, как отмечают сами россияне, стали отдавать предпочтение для заработков не России, а Польше и другим западным странам.

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Всего из Украины в Россию в прошлом году прибыло 137,776 тысяч человек, выехало из России - 122,954 тысяч. Соответственно, в 2017 году прибыло 150,182 украинцев, выехало - 102,491 тысяч.

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 Теги: Украина, мигрант, Россия

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