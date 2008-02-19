Раздел: Общество
В центре Киева провели вече за честные выборы
Собравшиеся держали в руках партийные флаги.
В центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями «За чистые выборы, за достойную жизнь», выступая против практики подкупа избирателей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Организаторами вече выступили ВО Свобода, Правый сектор, Сокол, ОУН, Конгресс украинских националистов, С14 и другие организации, Участие в вече, по данным СМИ, приняли несколько тысяч человек.
Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.
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По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, «будут жестко преследовать».
В центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями «За чистые выборы, за достойную жизнь», выступая против практики подкупа избирателей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.
Организаторами вече выступили ВО Свобода, Правый сектор, Сокол, ОУН, Конгресс украинских националистов, С14 и другие организации, Участие в вече, по данным СМИ, приняли несколько тысяч человек.
Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.
Читайте также: Беркова: «честные» выборы на «конкурентной» основе
По словам инициаторов акции, тех, кто организует массовую скупку голосов, «будут жестко преследовать».
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