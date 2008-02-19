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Раздел: Общество  
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В Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле

В Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле Синоптики дали неутешительный прогноз.

Метеорологическая весна в Украине 2019 года ожидается не раньше апреля. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ближе к 20-м числам марта в Украине потеплеет, но весенние температуры к тому времени еще не установятся.

По мнению метеорологов, в первую неделю марта температура днем будет держаться в интервале +4… +8 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.

Во второй неделе марта потеплеет до +9… +11 градусов, но дожди сохранятся. С третьей недели погода уже начнет напоминать весеннюю, будет солнечно, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +9… +12 градусов, ночью температура останется близкой к нулю.

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Четвертая неделя марта будет дождливой, вернутся небольшие ночные заморозки, а днем термометры покажут до +7… +10 градусов. В последних числах марта возможно потепление до +15 градусов.


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 Теги: весна, погода

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Сегодня, 10:50 » Автор: Анна Мартынова
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