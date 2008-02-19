В Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле

Синоптики дали неутешительный прогноз.



Метеорологическая весна в Украине 2019 года ожидается не раньше апреля. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками, передает



Ближе к 20-м числам марта в Украине потеплеет, но весенние температуры к тому времени еще не установятся.



По мнению метеорологов, в первую неделю марта температура днем будет держаться в интервале +4… +8 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.



Во второй неделе марта потеплеет до +9… +11 градусов, но дожди сохранятся. С третьей недели погода уже начнет напоминать весеннюю, будет солнечно, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +9… +12 градусов, ночью температура останется близкой к нулю.



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Четвертая неделя марта будет дождливой, вернутся небольшие ночные заморозки, а днем термометры покажут до +7… +10 градусов. В последних числах марта возможно потепление до +15 градусов.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Метеорологическая весна в Украине 2019 года ожидается не раньше апреля. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Ближе к 20-м числам марта в Украине потеплеет, но весенние температуры к тому времени еще не установятся.По мнению метеорологов, в первую неделю марта температура днем будет держаться в интервале +4… +8 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.Во второй неделе марта потеплеет до +9… +11 градусов, но дожди сохранятся. С третьей недели погода уже начнет напоминать весеннюю, будет солнечно, преимущественно без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +9… +12 градусов, ночью температура останется близкой к нулю.Четвертая неделя марта будет дождливой, вернутся небольшие ночные заморозки, а днем термометры покажут до +7… +10 градусов. В последних числах марта возможно потепление до +15 градусов.





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