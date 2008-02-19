Раздел: Общество
В Киеве сносят деревья на Днепровском спуске
Местность очистят для строительства.
В течение нескольких недель рабочие расчищают от зеленых насаждений площадку на Днепровском спуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Так, здесь вырублено множество деревьев, и уже забиты сваи под будущее строительство.
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На этом участке предположительно появится вторая очередь Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора".
Напомним, в Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками.
В течение нескольких недель рабочие расчищают от зеленых насаждений площадку на Днепровском спуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Так, здесь вырублено множество деревьев, и уже забиты сваи под будущее строительство.
Читайте также: В Киеве нет холодной воды на пяти улицах
На этом участке предположительно появится вторая очередь Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора".
Напомним, в Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками.
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