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Раздел: Общество  
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В Киеве сносят деревья на Днепровском спуске

В Киеве сносят деревья на Днепровском спускеМестность очистят для строительства.

В течение нескольких недель рабочие расчищают от зеленых насаждений площадку на Днепровском спуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Так, здесь вырублено множество деревьев, и уже забиты сваи под будущее строительство.

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На этом участке предположительно появится вторая очередь Национального музея "Мемориал памяти жертв Голодомора".

Напомним, в Украине метеорологическая весна начнется лишь в апреле. При этом весь март будет холодным, с дождями и ночными заморозками.

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 Теги: Киев, деревья

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Сегодня, 12:35 » Автор: Анна Мартынова
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