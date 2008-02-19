Раздел: Общество
В Киеве оригинально проучили «героя парковки»
Водитель полностью заблокировал проход.
С нарушителем разобрались народными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На бульваре Кольцова водитель автомобиля Mazda припарковался таким образом, что полностью заблокировал проход.
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В отместку неизвестные положили на капот нарушителя парковочную сферу.
Напомним, что в Киеве временно закроют пешеходный мост. В Соломенском районе возле главного корпуса НАУ вскоре начнется капитальный ремонт пешеходного моста, который располагается на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Николая Василенко
С нарушителем разобрались народными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
На бульваре Кольцова водитель автомобиля Mazda припарковался таким образом, что полностью заблокировал проход.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
В отместку неизвестные положили на капот нарушителя парковочную сферу.
Напомним, что в Киеве временно закроют пешеходный мост. В Соломенском районе возле главного корпуса НАУ вскоре начнется капитальный ремонт пешеходного моста, который располагается на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Николая Василенко
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