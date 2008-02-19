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Раздел: Общество  
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В Киеве оригинально проучили «героя парковки»

В Киеве оригинально проучили «героя парковки»Водитель полностью заблокировал проход.

С нарушителем разобрались народными методами, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

На бульваре Кольцова водитель автомобиля Mazda припарковался таким образом, что полностью заблокировал проход.

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В отместку неизвестные положили на капот нарушителя парковочную сферу.

Напомним, что в Киеве временно закроют пешеходный мост. В Соломенском районе возле главного корпуса НАУ вскоре начнется капитальный ремонт пешеходного моста, который располагается на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Николая Василенко

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 Теги: Киев, герой парковки

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Сегодня, 13:56 » Автор: Анна Мартынова
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