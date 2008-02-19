Раздел: Общество
Киевлянам покажут хищные растения
Жителей и гостей города приглашают на выставку.
С 28 февраля по 10 марта в столичном торговом центре «Ашан Rive Gauche» будет проходить выставка экзотических и хищных растений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Посетители выставки смогут полюбоваться разнообразием хищных и экзотических растений, получить профессиональную консультацию и незабываемые эмоции. Выставка будет интересна как коллекционерам, так и любителям комнатной флоры. А фотографы смогут пополнить свои портфолио новыми кадрами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что растения, которые будут представлены на выставке, принадлежат коллекции DIONAEAS. Это единственная в Украине коллекция плотоядных и насекомоядных растений, в число которых вошли редкие виды и сорта из разных уголков Земли, исключительно коллекционные сорта растений, а также растения, полученные в результате собственного селекционирования. Коллекция насчитывает более 200 сортов растений, различных видов и семейств, на собрание которых ушло более 10 лет.
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Выставка хищных и экзотических растений будет проходить с 28 февраля по 10 марта в ТРЦ «Ашан Rive Gauche» по адресу: ул. Здолбуновская 17. График работы: с 10:00 до 21:00. Вход на выставку свободный.
С 28 февраля по 10 марта в столичном торговом центре «Ашан Rive Gauche» будет проходить выставка экзотических и хищных растений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Посетители выставки смогут полюбоваться разнообразием хищных и экзотических растений, получить профессиональную консультацию и незабываемые эмоции. Выставка будет интересна как коллекционерам, так и любителям комнатной флоры. А фотографы смогут пополнить свои портфолио новыми кадрами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что растения, которые будут представлены на выставке, принадлежат коллекции DIONAEAS. Это единственная в Украине коллекция плотоядных и насекомоядных растений, в число которых вошли редкие виды и сорта из разных уголков Земли, исключительно коллекционные сорта растений, а также растения, полученные в результате собственного селекционирования. Коллекция насчитывает более 200 сортов растений, различных видов и семейств, на собрание которых ушло более 10 лет.
Читайте также: В Киеве ряд трамваев на четыре дня изменит маршрут движения
Выставка хищных и экзотических растений будет проходить с 28 февраля по 10 марта в ТРЦ «Ашан Rive Gauche» по адресу: ул. Здолбуновская 17. График работы: с 10:00 до 21:00. Вход на выставку свободный.
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