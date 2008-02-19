В Киеве отличились сразу два автохама на Range Rover

Авто оставили на "зебре".



В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах, передает



"Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.



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На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.





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