Раздел: Общество
В Киеве отличились сразу два автохама на Range Rover
Авто оставили на "зебре".
В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.
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На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.
В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.
Читайте также: Зима закончится для украинцев снегом и дождями
На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.
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