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Раздел: Общество  
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В Киеве отличились сразу два автохама на Range Rover

В Киеве отличились сразу два автохама на Range RoverАвто оставили на "зебре".

В Киеве несколько "героев парковки" устроили "флешмоб", припарковав свои авто прямо на пешеходных переходах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Это какой-то новый флешмоб Range Rover против пешеходных переходов?" – говорится в подписи к фото.

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На снимках действительно видно, что внедорожники стоят прямо на "зебре", полностью перекрывая проход для пешеходов по ней.

В Киеве отличились сразу два автохама на Range Rover


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 Теги: Киев, автохам

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Сегодня, 17:14 » Автор: Анна Мартынова
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