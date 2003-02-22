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Раздел: Общество  
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УГКЦ ответила на призыв Филарета не идти в Софию Киевскую

УГКЦ ответила на призыв Филарета не идти в Софию КиевскуюУГКЦ руководствуется нормами национального законодательства.

Украинская греко-католическая церковь заявила, что пока окончательно не решила, проводить ли богослужение в Софийском соборе в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"В настоящее время окончательного решения относительно формата проведения общиной нашей Церкви богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 не принято", - говорится в заявлении.

В Церкви объяснили, что УГКЦ руководствуется нормами национального законодательства и "с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава (глава УГКЦ) в Украину", - говорят в департаменте.

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Там добавили, что до тех пор, пока руководители церкви не обсудят спорные вопросы, "официальные комментарии не предоставляются".

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 Теги: УГКЦ, Филарет, София Киевская

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Сегодня, 20:58 » Автор: Эдгар Букмирза
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