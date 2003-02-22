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Раздел: Общество  
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В ОРДЛО оккупанты готовят конфискацию имущества ПЦУ

В ОРДЛО оккупанты готовят конфискацию имущества ПЦУЕпифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса.

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.

"С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы", - сообщил Епифаний, добавив, что основанием для таких притеснений является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики".

Однако митрополит заявил, что "такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой "закон", никем не признается".

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В связи с этим Епифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса, в Европейский союз и другим международным и межконфессиональным институтам с призывом "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий".

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 Теги: ОРДЛО, ПЦУ

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