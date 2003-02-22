Раздел: Общество
В ОРДЛО оккупанты готовят конфискацию имущества ПЦУ
Епифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса.
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.
"С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы", - сообщил Епифаний, добавив, что основанием для таких притеснений является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики".
Однако митрополит заявил, что "такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой "закон", никем не признается".
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В связи с этим Епифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса, в Европейский союз и другим международным и межконфессиональным институтам с призывом "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий".
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что начиная с 1 марта 2019 года, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По словам митрополита, в связи с этим существует угроза конфискации имущества общин и депортации священников с оккупированных территорий Донбасса.
"С 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы", - сообщил Епифаний, добавив, что основанием для таких притеснений является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики".
Однако митрополит заявил, что "такое требование не может быть выполнено, ведь структура, издавшая такой "закон", никем не признается".
Читайте также: Житель Мариуполя пытался ввезти из ОРДЛО взрывчатку
В связи с этим Епифаний обратился к ООН, ОБСЕ, странам-гарантам минского процесса, в Европейский союз и другим международным и межконфессиональным институтам с призывом "повлиять на тех, от кого зависит принятие окончательных решений по поводу этого вопроса, и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий".
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