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Раздел: Общество  
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Киевляне назвали самые комфортные районы столицы

Киевляне назвали самые комфортные районы столицыРайоны Киева оценили по 5-балльной шкале.

Самым дискомфортным для проживания жители столицы назвали Святошиснкий район. Тковы данные опроса, проведенного сайтом OLX. Участники опроса оценивали районы по 5-балльной шкале по нескольким критериям: безопасность, чистота, развитие инфраструктуры, наличие транспортных развязок и качество жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Общий балл Святошинского района составил 3,1.

На втором месте по неудобству проживания оказался Подольский район – 3,13 балла.

Треть место поделили Шевченковский и Соломенский – 3,14.

Наименее дискомфортным признан Оболонский район – 3,3 балла.

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В опросе участвовали 15 тысяч человек.

Киевляне назвали самые комфортные районы столицы


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 Теги: Киев, столица

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Сегодня, 09:57 » Автор: Анна Мартынова
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