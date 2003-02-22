Раздел: Общество
Киевляне назвали самые комфортные районы столицы
Районы Киева оценили по 5-балльной шкале.
Самым дискомфортным для проживания жители столицы назвали Святошиснкий район. Тковы данные опроса, проведенного сайтом OLX. Участники опроса оценивали районы по 5-балльной шкале по нескольким критериям: безопасность, чистота, развитие инфраструктуры, наличие транспортных развязок и качество жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Общий балл Святошинского района составил 3,1.
На втором месте по неудобству проживания оказался Подольский район – 3,13 балла.
Треть место поделили Шевченковский и Соломенский – 3,14.
Наименее дискомфортным признан Оболонский район – 3,3 балла.
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В опросе участвовали 15 тысяч человек.
Самым дискомфортным для проживания жители столицы назвали Святошиснкий район. Тковы данные опроса, проведенного сайтом OLX. Участники опроса оценивали районы по 5-балльной шкале по нескольким критериям: безопасность, чистота, развитие инфраструктуры, наличие транспортных развязок и качество жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Общий балл Святошинского района составил 3,1.
На втором месте по неудобству проживания оказался Подольский район – 3,13 балла.
Треть место поделили Шевченковский и Соломенский – 3,14.
Наименее дискомфортным признан Оболонский район – 3,3 балла.
Читайте также: В Украине вновь ожидаются сильные осадки
В опросе участвовали 15 тысяч человек.
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