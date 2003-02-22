Раздел: Общество
В Киеве вновь пройдут сезонные ярмарки
Ярмарки пройдут в разных районах города.
На этой неделе, 26 февраля – 3 марта, в Киеве будут проведены традиционные сезонные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ярмарки состоятся:
26 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера);
27 февраля (среда):
- в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе -просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.
28 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои);
- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе - ул. Московская, 2;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Багговутовская, 1, просп. Победы, 50.
1 марта (пятница):
- в Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе - ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;
в - Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- в Соломенском районе - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванскои и Уманской);
- в Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20; межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
2 марта (суббота):
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Салютная, 9-21.
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3 марта (воскресенье):
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.
На этой неделе, 26 февраля – 3 марта, в Киеве будут проведены традиционные сезонные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Ярмарки состоятся:
26 февраля (вторник):
- в Голосеевском районе - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера);
27 февраля (среда):
- в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- в Дарницком районе -просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;
- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);
- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.
28 февраля (четверг):
- в Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои);
- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;
- в Печерском районе - ул. Московская, 2;
- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Багговутовская, 1, просп. Победы, 50.
1 марта (пятница):
- в Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе - ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;
в - Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- в Соломенском районе - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванскои и Уманской);
- в Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20; межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).
2 марта (суббота):
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Салютная, 9-21.
Читайте также: На станции «Льва Толстого» один из подъемников закрыли на ремонт
3 марта (воскресенье):
- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;
- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.
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