» » В Киеве вновь пройдут сезонные ярмарки
Раздел: Общество  
0

В Киеве вновь пройдут сезонные ярмарки

В Киеве вновь пройдут сезонные ярмаркиЯрмарки пройдут в разных районах города.

На этой неделе, 26 февраля – 3 марта, в Киеве будут проведены традиционные сезонные ярмарки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Ярмарки состоятся:

26 февраля (вторник):

- в Голосеевском районе - просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33; ул. Оболонская, 23-35;

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Багговутовская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера);

27 февраля (среда):

- в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

- в Дарницком районе -просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20, ул. Петра Вершигоры, 1;

- Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Тверской и Ковпака);

- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11; ул. Светлицкого, 33;

- в Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.

28 февраля (четверг):

- в Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои);

- в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

- в Печерском районе - ул. Московская, 2;

- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Багговутовская, 1, просп. Победы, 50.

1 марта (пятница):

- в Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

- в Дарницком районе - ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

- в Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова, ул. Виноградный, 4-6;

- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 78;

в - Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

- в Соломенском районе - ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна) ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванскои и Уманской);

- в Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20; межуличний проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

2 марта (суббота):

- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;

- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Салютная, 9-21.

Читайте также: На станции «Льва Толстого» один из подъемников закрыли на ремонт

3 марта (воскресенье):

- в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

- в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

- в Подольском районе - ул. Светлицкого, 33;

- в Шевченковском районе - Лукьяновская площадь, 1-А.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ярмарки

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:00 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх