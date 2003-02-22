Раздел: Общество
В Киеве планируют снести кинотеатр
Как сейчас выглядит кинотеатр.
Кинотеатр «Загреб» находится по адресу Голосеевский проспект, 116. Здание планируют снести, чтобы построить на его месте новое, общественного назначения с несколькими залами, в которых расположится кинотеатр. Для поиска спонсоров строительства власти проведут инвестиционный конкурс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Решение о сносе приняла постоянная комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
К строительству привлекут инвесторов, которые будут обязаны безвозмездно передать Киеву часть здания для кинотеатра. Власти проведут инвестиционный конкурс. С победителем заключат договор, после чего спонсор должен будет возместить стоимость зданий.
«Загреб» не входит в программу приватизации коммунального имущества. Сейчас здание никому не принадлежит. Существует детальный план территории, который позволяет строить на этом участке здания общественного назначения, в том числе и кинотеатр.
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Сейчас здание кинотеатра выглядит заброшенным и требует реставрации. Стены помещения расписаны граффити. Вместо афиш возле входа весят оборванные полотна. В некоторых местах фасад здания пошел трещинами, которые вряд ли можно отреставрировать простым косметическим ремонтом. На одной из лестниц отсутствуют бетонные блоки. А задний двор завален мусором.
Кинотеатр «Загреб» находится по адресу Голосеевский проспект, 116. Здание планируют снести, чтобы построить на его месте новое, общественного назначения с несколькими залами, в которых расположится кинотеатр. Для поиска спонсоров строительства власти проведут инвестиционный конкурс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Решение о сносе приняла постоянная комиссия Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития.
К строительству привлекут инвесторов, которые будут обязаны безвозмездно передать Киеву часть здания для кинотеатра. Власти проведут инвестиционный конкурс. С победителем заключат договор, после чего спонсор должен будет возместить стоимость зданий.
«Загреб» не входит в программу приватизации коммунального имущества. Сейчас здание никому не принадлежит. Существует детальный план территории, который позволяет строить на этом участке здания общественного назначения, в том числе и кинотеатр.
Читайте также: В Киеве можно будет бесплатно сделать флюорографию
Сейчас здание кинотеатра выглядит заброшенным и требует реставрации. Стены помещения расписаны граффити. Вместо афиш возле входа весят оборванные полотна. В некоторых местах фасад здания пошел трещинами, которые вряд ли можно отреставрировать простым косметическим ремонтом. На одной из лестниц отсутствуют бетонные блоки. А задний двор завален мусором.
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