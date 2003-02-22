Раздел: Общество
Киевлянам станет проще пользоваться е-Билетом
Разработали специального бота.
Недавно в Киеве стартовала продажа единого электронного билета, которым можно оплачивать поездки в столичном общественном транспорте. Но вам не придется самостоятельно разбираться в новой системе, ведь в сети уже появился специальный чатбот KyivPayBot, которой поможет совершать платежи быстро и просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Бот умеет оплачивать KYIV SMART CARD и покупать QR-билет, который появляется в чате на экране.
Теперь пользоваться е-Билетом в Киеве будет значительно проще. Бот работает с masterpass от банковской системы Mastercard. Это значит, что, подключив однажды свой кошелек, вам не нужно будет вводить карточные данные каждый раз, когда будете оплачивать. Нужно просто выбрать карту из списка. В настройках чатбота можно указать карту из кошелька по умолчанию. Тогда даже оплата будет проводиться в один клик.
Отметим, что бот не знает и не хранит никаких карточных данных. Поэтому о безопасности средств на вашей карте можете не волноваться. Доступ к оплате перечисленных услуг вы защищаете сами. Для этого нужно установить пароль на свой смартфон или месенджер.
Услуги, которые поможет осуществлять бот:
пополнение мобильного;
покупка QR-билета;
покупка поездок KyivSmartCard;
пополнение баланса KyivSmartCard;
покупка 1 и 1/2 проездного KyivSmartCard.
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Новый чат бот вы можете найти в Telegram и Facebook. В дальнейшем бот планируют развивать, чтобы жители Киева могли легко осуществлять платежи, связанные с жизнью в городе. Ниже покажем, как он работает.
Недавно в Киеве стартовала продажа единого электронного билета, которым можно оплачивать поездки в столичном общественном транспорте. Но вам не придется самостоятельно разбираться в новой системе, ведь в сети уже появился специальный чатбот KyivPayBot, которой поможет совершать платежи быстро и просто, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Бот умеет оплачивать KYIV SMART CARD и покупать QR-билет, который появляется в чате на экране.
Теперь пользоваться е-Билетом в Киеве будет значительно проще. Бот работает с masterpass от банковской системы Mastercard. Это значит, что, подключив однажды свой кошелек, вам не нужно будет вводить карточные данные каждый раз, когда будете оплачивать. Нужно просто выбрать карту из списка. В настройках чатбота можно указать карту из кошелька по умолчанию. Тогда даже оплата будет проводиться в один клик.
Отметим, что бот не знает и не хранит никаких карточных данных. Поэтому о безопасности средств на вашей карте можете не волноваться. Доступ к оплате перечисленных услуг вы защищаете сами. Для этого нужно установить пароль на свой смартфон или месенджер.
Услуги, которые поможет осуществлять бот:
пополнение мобильного;
покупка QR-билета;
покупка поездок KyivSmartCard;
пополнение баланса KyivSmartCard;
покупка 1 и 1/2 проездного KyivSmartCard.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Новый чат бот вы можете найти в Telegram и Facebook. В дальнейшем бот планируют развивать, чтобы жители Киева могли легко осуществлять платежи, связанные с жизнью в городе. Ниже покажем, как он работает.
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