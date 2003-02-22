Раздел: Общество
В Киеве вандалы повредили электронный справочник
На экране появились трещины.
Неизвестные повредили городской электронный справочник, установленный на одной из столичных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Вандалы разбили панель справочника, из-за чего по экрану пошли трещины.
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Электронные справочники предназначены для туристов. Их начали устанавливать в 2018 году на улицах, где основной туристический поток.
Неизвестные повредили городской электронный справочник, установленный на одной из столичных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Вандалы разбили панель справочника, из-за чего по экрану пошли трещины.
Читайте также: В Киеве бездомных кошек стерилизуют бесплатно
Электронные справочники предназначены для туристов. Их начали устанавливать в 2018 году на улицах, где основной туристический поток.
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