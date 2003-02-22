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Раздел: Общество  
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В Киеве вандалы повредили электронный справочник

В Киеве вандалы повредили электронный справочникНа экране появились трещины.

Неизвестные повредили городской электронный справочник, установленный на одной из столичных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Вандалы разбили панель справочника, из-за чего по экрану пошли трещины.

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Электронные справочники предназначены для туристов. Их начали устанавливать в 2018 году на улицах, где основной туристический поток.

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 Теги: Киев, вандалы

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Сегодня, 17:32 » Автор: Анна Мартынова
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