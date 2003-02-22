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Раздел: Общество  
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Киевтеплоэнерго просит не отправлять показания счетчиков в Facebook

Как правильно передать показания счетчиков.

В "Киевтеплоэнерго" просят киевлян не отправлять показания счетчиков в сообщениях в соцсети Facebook, поскольку официальными такие обращения не считаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Страница предприятия в соцсети создана для связи с общественности, информировании о нововведениях и т.д. Но данные киевлян принимать в сети не могут.

Отправить официальное письмо можно на электронную почту info@kte.kmda.gov.ua.

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Передать показания счетчиков горячего водоснабжения можно на сайтах:

- КП "Киевтеплоэнерго"

- КК "Центр коммунального сервиса"

- КП ″Главный информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ)

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 Теги: Киевтеплоэнерго, счетчики

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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