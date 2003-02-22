Раздел: Общество
Киевтеплоэнерго просит не отправлять показания счетчиков в Facebook
Как правильно передать показания счетчиков.
В "Киевтеплоэнерго" просят киевлян не отправлять показания счетчиков в сообщениях в соцсети Facebook, поскольку официальными такие обращения не считаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Страница предприятия в соцсети создана для связи с общественности, информировании о нововведениях и т.д. Но данные киевлян принимать в сети не могут.
Отправить официальное письмо можно на электронную почту info@kte.kmda.gov.ua.
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Передать показания счетчиков горячего водоснабжения можно на сайтах:
- КП "Киевтеплоэнерго"
- КК "Центр коммунального сервиса"
- КП ″Главный информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ)
В "Киевтеплоэнерго" просят киевлян не отправлять показания счетчиков в сообщениях в соцсети Facebook, поскольку официальными такие обращения не считаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.
Страница предприятия в соцсети создана для связи с общественности, информировании о нововведениях и т.д. Но данные киевлян принимать в сети не могут.
Отправить официальное письмо можно на электронную почту info@kte.kmda.gov.ua.
Читайте также: Киевлянам напомнили о штрафах за продажу редких цветов
Передать показания счетчиков горячего водоснабжения можно на сайтах:
- КП "Киевтеплоэнерго"
- КК "Центр коммунального сервиса"
- КП ″Главный информационно-вычислительный центр" (ГИОЦ)
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