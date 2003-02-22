Раздел: Общество
В Киеве пройдет марш Нацдружин
Организаторы рассказали подробности марша.
В субботу, 2 марта, в Киеве пройдет марш Национальных дружин, первое такое мероприятие состоялось в январе 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Организаторы сообщают, что марш Национальных дружин будет отличатся от других подобных мероприятий: "Не будет кричалок, файеров, бессмысленного шума". Вместо этого они анонсируют "абсолютный порядок и дисциплину".
По словам организаторов, участники марша "пройдут, чтобы напомнить о себе всем гнидам и врагам Украины". Старт марша состоится с Майдана Независимости.
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Отметим, что Нацдружины - это проект партии "Национальный корпус", лидером которой является основатель "Азова" Андрей Билецкий.
В субботу, 2 марта, в Киеве пройдет марш Национальных дружин, первое такое мероприятие состоялось в январе 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Организаторы сообщают, что марш Национальных дружин будет отличатся от других подобных мероприятий: "Не будет кричалок, файеров, бессмысленного шума". Вместо этого они анонсируют "абсолютный порядок и дисциплину".
По словам организаторов, участники марша "пройдут, чтобы напомнить о себе всем гнидам и врагам Украины". Старт марша состоится с Майдана Независимости.
Читайте также: В Киеве на семи улицах нет холодной воды
Отметим, что Нацдружины - это проект партии "Национальный корпус", лидером которой является основатель "Азова" Андрей Билецкий.
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