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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет марш Нацдружин

В Киеве пройдет марш НацдружинОрганизаторы рассказали подробности марша.

В субботу, 2 марта, в Киеве пройдет марш Национальных дружин, первое такое мероприятие состоялось в январе 2018 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Организаторы сообщают, что марш Национальных дружин будет отличатся от других подобных мероприятий: "Не будет кричалок, файеров, бессмысленного шума". Вместо этого они анонсируют "абсолютный порядок и дисциплину".

По словам организаторов, участники марша "пройдут, чтобы напомнить о себе всем гнидам и врагам Украины". Старт марша состоится с Майдана Независимости.

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Отметим, что Нацдружины - это проект партии "Национальный корпус", лидером которой является основатель "Азова" Андрей Билецкий.

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 Теги: Киев, марш

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