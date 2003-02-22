Раздел: Общество
На территории Киевского зоопарка снесут десять зданий
Зоопарк ждет реконструкция.
На территории Киевского зоопарка в рамках реконструкции снесут 10 зданий. Проект решения о сносе уже опубликован на сайте Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Под снос пойдут такие сооружения - административное здание 1910 года постройки, дом юннатов, главный вход в зоопарк, мост, фонтан №1, избушка пеликанов, вольер для ибисов, приматник, выдрятник, водомерный узел и недостроенное здание павильона человекообразных обезьян.
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В Киевсовете уточнили, что здания, запланированные под снос, не являются памятниками государственного или местного значения. При этом, дендропарк Киевского зоопарка - памятник садово-паркового искусства и объект культурного наследия Киева, его не планируют сносить или переносить в другое место.
На территории Киевского зоопарка в рамках реконструкции снесут 10 зданий. Проект решения о сносе уже опубликован на сайте Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.
Под снос пойдут такие сооружения - административное здание 1910 года постройки, дом юннатов, главный вход в зоопарк, мост, фонтан №1, избушка пеликанов, вольер для ибисов, приматник, выдрятник, водомерный узел и недостроенное здание павильона человекообразных обезьян.
Читайте также: Киевляне стали меньше болеть гриппом
В Киевсовете уточнили, что здания, запланированные под снос, не являются памятниками государственного или местного значения. При этом, дендропарк Киевского зоопарка - памятник садово-паркового искусства и объект культурного наследия Киева, его не планируют сносить или переносить в другое место.
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