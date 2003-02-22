Раздел: Общество
Жителям Березняков обещают открыть детсад
Это здание было заброшено.
Дошкольное учреждение откроют на ул. Березняковской, 26-А. В здании ранее размещался детсад, но его закрыли в 1994 году в связи с демографической ситуацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
10 лет назад мэрия передала здание Генпрокуратуре. Начиная с 2017 года помещение намереваются вернуть в коммунальную собственность.
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"Формально это нежилое здание, в свое время было детским садом, но уже несколько десятков лет выведено из сети. Мы должны создать детский сад, чтобы была возможность финансировать его восстановление", - отметил депутат Киевсовета Андрей Странников.
Дошкольное учреждение откроют на ул. Березняковской, 26-А. В здании ранее размещался детсад, но его закрыли в 1994 году в связи с демографической ситуацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
10 лет назад мэрия передала здание Генпрокуратуре. Начиная с 2017 года помещение намереваются вернуть в коммунальную собственность.
Читайте также: В Святошинском районе остались без тепла почти 200 домов
"Формально это нежилое здание, в свое время было детским садом, но уже несколько десятков лет выведено из сети. Мы должны создать детский сад, чтобы была возможность финансировать его восстановление", - отметил депутат Киевсовета Андрей Странников.
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