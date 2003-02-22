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Жителям Березняков обещают открыть детсад

Жителям Березняков обещают открыть детсадЭто здание было заброшено.

Дошкольное учреждение откроют на ул. Березняковской, 26-А. В здании ранее размещался детсад, но его закрыли в 1994 году в связи с демографической ситуацией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

10 лет назад мэрия передала здание Генпрокуратуре. Начиная с 2017 года помещение намереваются вернуть в коммунальную собственность.

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"Формально это нежилое здание, в свое время было детским садом, но уже несколько десятков лет выведено из сети. Мы должны создать детский сад, чтобы была возможность финансировать его восстановление", - отметил депутат Киевсовета Андрей Странников.


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 Теги: Березняки, детсад

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Сегодня, 16:16 » Автор: Анна Мартынова
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