Раздел: Общество
В Киеве на нескольких улицах оборудуют велодорожки
Эти улицы отремонтируют.
В рамках капитального ремонта ул. Заболотного КК "Киевавтодор" обустроит велодорожку, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
Как сообщили в коммунальной корпорации, сейчас ведется демонтаж тротуаров для дальнейшего ремонта и обустройства будущей велодорожки.
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Создание удобных и безопасных велодорожек также запланировано в рамках капитального ремонта улиц Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектов Степана Бандеры и Космонавта Комарова, а также Столичного шоссе.
В рамках капитального ремонта ул. Заболотного КК "Киевавтодор" обустроит велодорожку, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.
Как сообщили в коммунальной корпорации, сейчас ведется демонтаж тротуаров для дальнейшего ремонта и обустройства будущей велодорожки.
Читайте также: В Киеве ночные троллейбусы изменят маршруты движения
Создание удобных и безопасных велодорожек также запланировано в рамках капитального ремонта улиц Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектов Степана Бандеры и Космонавта Комарова, а также Столичного шоссе.
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