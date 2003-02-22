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Раздел: Общество  
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В Киеве на нескольких улицах оборудуют велодорожки

В Киеве на нескольких улицах оборудуют велодорожкиЭти улицы отремонтируют.

В рамках капитального ремонта ул. Заболотного КК "Киевавтодор" обустроит велодорожку, передает Хроника.инфо со ссылкой на profidom.com.ua.

Как сообщили в коммунальной корпорации, сейчас ведется демонтаж тротуаров для дальнейшего ремонта и обустройства будущей велодорожки.

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Создание удобных и безопасных велодорожек также запланировано в рамках капитального ремонта улиц Борщаговской, Милославской, Чернобыльской, проспектов Степана Бандеры и Космонавта Комарова, а также Столичного шоссе.

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 Теги: Киев, велодорожки

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Сегодня, 18:07 » Автор: Анна Мартынова
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