Раздел: Общество
В Украине ожидается весенняя погода
Воздух прогреется до +12.
В последний день зимы осадки накроют лишь север и восток страны, а на остальной территории Украины ожидается ясная и достаточно теплая погода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
В западной части страны - днем от 10 до 12 выше нуля, а ночью максимум -1. На севере ожидаются осадки в виде снега, ночью -1…-3 градуса, а днем мокрый снег с дождем +3…+5. Аналогичная ситуация и на востоке Украины. Ночью температура воздуха достигнет максимум -3 градусов, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +2 и пройдет мокрый снег. В южном регионе без существенных осадков. Температура воздуха ночью достигнет максимальной отметки -3, а днем потеплеет до +5 градусов. В центральной части Украины тепло и сухо. Ночью от -1 до -3, а днем +6…+8 градусов.
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Жителей и гостей столицы 28 февраля ждет теплая и ясная погода. Днем до 9 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.
В последний день зимы осадки накроют лишь север и восток страны, а на остальной территории Украины ожидается ясная и достаточно теплая погода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
В западной части страны - днем от 10 до 12 выше нуля, а ночью максимум -1. На севере ожидаются осадки в виде снега, ночью -1…-3 градуса, а днем мокрый снег с дождем +3…+5. Аналогичная ситуация и на востоке Украины. Ночью температура воздуха достигнет максимум -3 градусов, без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +2 и пройдет мокрый снег. В южном регионе без существенных осадков. Температура воздуха ночью достигнет максимальной отметки -3, а днем потеплеет до +5 градусов. В центральной части Украины тепло и сухо. Ночью от -1 до -3, а днем +6…+8 градусов.
Читайте также: В Киеве на нескольких улицах оборудуют велодорожки
Жителей и гостей столицы 28 февраля ждет теплая и ясная погода. Днем до 9 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с.
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