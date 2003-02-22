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Раздел: Общество  
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В киевском метро вновь повесили портреты Шевченко

В киевском метро вновь повесили портреты ШевченкоВ пресс-служба метрополитена эту информацию пока не подтвердили.

На станцию метро "Тараса Шевченка" вернули ранее испорченную выставку "Квантовый скачок Шевченко". Однако в столичном метрополитене информацию не подтвердили, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Снимок с работами опубликовал Павел Калюк на своей странице в соцсети Facebook.

По информации, кроме старых плакатов, на которых изображен украинский поэт в разных необычных образах, появились еще и три новых.

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В тоже время, в пресс-служба метрополитена эту информацию пока не подтвердили и не слышали об возвращении выставки.

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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 10:52 » Автор: Анна Мартынова
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