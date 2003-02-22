Раздел: Общество
В киевском метро вновь повесили портреты Шевченко
В пресс-служба метрополитена эту информацию пока не подтвердили.
На станцию метро "Тараса Шевченка" вернули ранее испорченную выставку "Квантовый скачок Шевченко". Однако в столичном метрополитене информацию не подтвердили, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Снимок с работами опубликовал Павел Калюк на своей странице в соцсети Facebook.
По информации, кроме старых плакатов, на которых изображен украинский поэт в разных необычных образах, появились еще и три новых.
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В тоже время, в пресс-служба метрополитена эту информацию пока не подтвердили и не слышали об возвращении выставки.
На станцию метро "Тараса Шевченка" вернули ранее испорченную выставку "Квантовый скачок Шевченко". Однако в столичном метрополитене информацию не подтвердили, передает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Снимок с работами опубликовал Павел Калюк на своей странице в соцсети Facebook.
По информации, кроме старых плакатов, на которых изображен украинский поэт в разных необычных образах, появились еще и три новых.
Читайте также: В Киеве возле метро убрали торговые павильоны
В тоже время, в пресс-служба метрополитена эту информацию пока не подтвердили и не слышали об возвращении выставки.
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