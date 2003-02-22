Раздел: Общество
Киев потратит 20 миллионов на ремонт больницы
Что планируют сделать.
В Киеве на ремонт фасада больницы хотят потратить почти 20 млн грн. Работы планируют провести в хирургическом корпусе клинической больницы №15 в Подольском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аукцион в тендере на капитальный ремонт пройдет 18 марта. Больница находится по адресу ул. Ильинская, 3/7. На ремонт фасада медучреждение готово выделить 19 495 546 грн.
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Согласно техническому заданию, стены здания планируют утеплить минеральными плитами толщиной 10 см. Цокольную часть здания обклеят гранитными плитами. На фасад поставят новые водосточные трубы. Кроме того, окна заменят на металлопластиковые и поставят металлические двери. Колоны здания поштукатурят.
В Киеве на ремонт фасада больницы хотят потратить почти 20 млн грн. Работы планируют провести в хирургическом корпусе клинической больницы №15 в Подольском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Аукцион в тендере на капитальный ремонт пройдет 18 марта. Больница находится по адресу ул. Ильинская, 3/7. На ремонт фасада медучреждение готово выделить 19 495 546 грн.
Читайте также: В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку
Согласно техническому заданию, стены здания планируют утеплить минеральными плитами толщиной 10 см. Цокольную часть здания обклеят гранитными плитами. На фасад поставят новые водосточные трубы. Кроме того, окна заменят на металлопластиковые и поставят металлические двери. Колоны здания поштукатурят.
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