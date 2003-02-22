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Киев потратит 20 миллионов на ремонт больницы

Киев потратит 20 миллионов на ремонт больницыЧто планируют сделать.

В Киеве на ремонт фасада больницы хотят потратить почти 20 млн грн. Работы планируют провести в хирургическом корпусе клинической больницы №15 в Подольском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Аукцион в тендере на капитальный ремонт пройдет 18 марта. Больница находится по адресу ул. Ильинская, 3/7. На ремонт фасада медучреждение готово выделить 19 495 546 грн.

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Согласно техническому заданию, стены здания планируют утеплить минеральными плитами толщиной 10 см. Цокольную часть здания обклеят гранитными плитами. На фасад поставят новые водосточные трубы. Кроме того, окна заменят на металлопластиковые и поставят металлические двери. Колоны здания поштукатурят.

Киев потратит 20 миллионов на ремонт больницы


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 Теги: Киев, больница

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Сегодня, 13:40 » Автор: Анна Мартынова
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