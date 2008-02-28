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Раздел: Общество  
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В центре Киева еще одну улицу ожидает ремонт

В центре Киева еще одну улицу ожидает ремонтЧто планируют отремонтировать.

В Киеве хотят отремонтировать улицу Редутную. Власти уже объявили тендер на разработку проекта. Технико-экономическая оценка обойдется городу почти в 4 млн грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Аукцион в тендере на разработку плана ремонта улицы Редутная пройдет 18 марта. КП «Київавтодор» готово потратить 3 487 860 грн.

Согласно техническому заданию, предусмотрен ремонт дождевой канализации и усиление освещения как проезжей части, так и тротуаров. Материалы должны быть высокого качества и должны гарантировать более длительный срок между ремонтами.

В центре Киева еще одну улицу ожидает ремонт


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Отремонтируют и тротуары. На них заменят покрытие. Также тротуары должны быть оборудованы всем необходимым для людей с инвалидностью, в том числе с проблемами зрения. Возле школ и социальных объектов хотят сделать «зебры», которые будут чуть выше уровня проезжей части.

В центре Киева еще одну улицу ожидает ремонт


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 Теги: Киев, ремонт

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Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
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