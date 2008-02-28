Раздел: Общество
В Киеве ограничат движение по Южному мосту
Ограничение будет действовать несколько часов.
В пятницу, 1 марта, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает Киевавтодор в Facebook, это связано с ремонтными работами на путепроводе.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00 в направлении с просп. Николая Бажана на Столичное шоссе.
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Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.
В пятницу, 1 марта, в Киеве будет частично ограничено движение транспорта по Южному мостовому переходу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщает Киевавтодор в Facebook, это связано с ремонтными работами на путепроводе.
Ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00 в направлении с просп. Николая Бажана на Столичное шоссе.
Читайте также: В Киеве зафиксировали еще один случай ботулизма
Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.
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