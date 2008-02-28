Раздел: Общество
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер.
Вечером в четверг, 28 февраля, а также в пятницу, 1 марта, в Киеве будет сильный ветер. В таких условиях нелишним будет вспомнить правила поведения в ветреную погоду. Выполняя простые рекомендации, можно сохранить здоровье и жизнь себе и окружающим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Порывы ветра 28 февраля и 1 марта достигнут 15-24 метра в секунду. В связи с этим в столице объявили первый (желтый) уровень опасности.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При сильном ветре часто не выдерживают ветки деревьев. С утра вы можете неприятно удивиться, обнаружив, что одна из них упала на ваш автомобиль. В таком случае вы можете рассчитывать на помощь от государства, подробнее об этом могут рассказать юристы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА МАШИНУ УПАЛО ДЕРЕВО
Главное правило поведения в подобных ситуациях: ничего не трогать. Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства.
Если перед случившимся было штормовое предупреждение - увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:
- описание повреждений;
- указано количество скрытых повреждений;
- предоставлены фото и видео подтверждения.
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Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.
Потом следует взять в гидрометцентре справку о том, что в день случившегося не было объявления о шторме.
Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Готова? Тогда нет никаких проблем. Не готова? Подавайте в суд. Если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.
Вечером в четверг, 28 февраля, а также в пятницу, 1 марта, в Киеве будет сильный ветер. В таких условиях нелишним будет вспомнить правила поведения в ветреную погоду. Выполняя простые рекомендации, можно сохранить здоровье и жизнь себе и окружающим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Порывы ветра 28 февраля и 1 марта достигнут 15-24 метра в секунду. В связи с этим в столице объявили первый (желтый) уровень опасности.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
При сильном ветре часто не выдерживают ветки деревьев. С утра вы можете неприятно удивиться, обнаружив, что одна из них упала на ваш автомобиль. В таком случае вы можете рассчитывать на помощь от государства, подробнее об этом могут рассказать юристы.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА МАШИНУ УПАЛО ДЕРЕВО
Главное правило поведения в подобных ситуациях: ничего не трогать. Сначала нужно понять, можете ли вы ожидать помощи от государства.
Если перед случившимся было штормовое предупреждение - увы, вы сами виноваты и государство вам не поможет. Но если предупреждения не было, смело вызывайте полицию. Они должны будут составить протокол и акт осмотра. В протоколе должно быть следующее:
- описание повреждений;
- указано количество скрытых повреждений;
- предоставлены фото и видео подтверждения.
Читайте также: В Одессе из авто украли сумку с деньгами и драгоценностями
Затем вам нужно будет оценить повреждения в независимой экспертизе.
Потом следует взять в гидрометцентре справку о том, что в день случившегося не было объявления о шторме.
Дальше необходимо понять, известна ли вам ответственная организация. Если да, узнайте, готова ли эта организация оплатить ваши расходы. Готова? Тогда нет никаких проблем. Не готова? Подавайте в суд. Если ответственная организация вам не известна, нужно отправить жалобу в районную администрацию, потребовав найти виновного.
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