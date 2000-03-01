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Раздел: Общество  
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В Киеве изменит маршрут ночной троллейбус

В Киеве изменит маршрут ночной троллейбусПо-другому маршруту будет курсировать троллейбус №92н.

В ночь с 28 февраля на 1 марта внесли изменения в работу ночного троллейбуса. Это связано с ремонтными работами на контактной сети по улице Народного Ополчения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

По-другому маршруту будет курсировать троллейбус №92н. Об этом Информатор узнал из сообщения пресс-службы «Киевпасстранса»

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Движение троллейбуса №92н с 01:20 до 05:00 будет организованно по следующему пути: Проспект Свободы - Севастопольская площадь.
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 Теги: Киев, троллейбус

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