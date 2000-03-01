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Раздел: Общество  
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Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день весны

Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день весныВ Киеве пойдет снег с дождем

В первый день весны жителей и гостей столицы ждет ухудшение погоды. Весь день 1 марта погода в Киеве будет пасмурной. С утра и до позднего вечера будет идти снег переходящий в дождь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Днем температура воздуха будет держаться в районе +2°C. Ночью столбик термометра опустится и останется на отметке -6°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным погодного сайта sinoptik.ua, 1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего». Погоду в этот день предсказывали гром и ветер.

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Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – теплой.
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 Теги: Киев, погода

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