Киевлянам рассказали, какой будет погода в первый день весны

В Киеве пойдет снег с дождем



В первый день весны жителей и гостей столицы ждет ухудшение погоды. Весь день 1 марта погода в Киеве будет пасмурной. С утра и до позднего вечера будет идти снег переходящий в дождь, пишет



Днем температура воздуха будет держаться в районе +2°C. Ночью столбик термометра опустится и останется на отметке -6°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



По данным погодного сайта sinoptik.ua, 1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего». Погоду в этот день предсказывали гром и ветер.



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Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – теплой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В первый день весны жителей и гостей столицы ждет ухудшение погоды. Весь день 1 марта погода в Киеве будет пасмурной. С утра и до позднего вечера будет идти снег переходящий в дождь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Днем температура воздуха будет держаться в районе +2°C. Ночью столбик термометра опустится и останется на отметке -6°C. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.По данным погодного сайта sinoptik.ua, 1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна «разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего». Погоду в этот день предсказывали гром и ветер.Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – теплой.





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