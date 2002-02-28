Раздел: Общество
Киевлянам рассказали, как добиться перерасчета коммунальных платежей
Расценки на услуги по содержанию придомовых территорий вызвали споры.
В Киеве 28 февраля, в день проведения сессии Киеврады, под стенами мэрии на Крещатике прошел масштабный митинг. Несколько сотен участников требовали провести перерасчет и вернуть деньги, уплаченные за услуги по содержанию придомовых территорий. Аргументировали свои требования тем, что суд отменил распоряжение КГГА, которым были установлены повышенные тарифы. Власти уверяют - претензии необоснованны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, новые тарифы коммунальных предприятий, которые обслуживают около 8 тыс. домов в Киеве, были утверждены еще летом 2017 года. Тогда расценки выросли примерно вдвое. В среднем с 3 грн до 5,8 грн за "квадрат". Такое решение тогда пояснили необходимостью повышать зарплаты сотрудникам жэков, подорожанием электроэнергии и другими факторами. Общественная организация добилась в суде отмены этого документа, в том числе и выиграла у властей апелляцию. Один из их доводов, к которому прислушался суд: тариф рассчитывался при отсутствии необходимой технической документации по домам.
В КГГА признают, что суды были проиграны, но не сдаются.
"В Верховный суд подана кассационная жалоба по этому вопросу. В решении суда нет обязательств делать перерасчет. Кроме того, такое понятие, как "тариф", по закону перестало существовать с июня 2018 года", - отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, услуги сейчас предоставляются на основе договоров, заключенных между обслуживающими компаниями и жителями, а расценки - экономически обоснованы.
Впрочем, претендовать на перерасчет все же можно, но только в случае, когда услуги предоставляются некачественно или их не было вообще.
"Например, если в доме не работает противопожарная автоматика, если лифт остановился, если плохо убирается двор. За 2018 год муниципальные управляющие компании выполнили перерасчет на сумму 44 млн грн. Этим занимается городская жилищно-коммунальная инспекция", - говорит Пантелеев.
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К примеру, в КП "Управляющая компания Шевченковского района" в январе 2019-го вернула людям 2,9 млн грн.
Также в Киевраде уже готовят проект решения о создании открытой электронной базы придомовых территорий, где обозначат их четкие границы, размеры, данные об объектах, которые там находятся.
В Киеве 28 февраля, в день проведения сессии Киеврады, под стенами мэрии на Крещатике прошел масштабный митинг. Несколько сотен участников требовали провести перерасчет и вернуть деньги, уплаченные за услуги по содержанию придомовых территорий. Аргументировали свои требования тем, что суд отменил распоряжение КГГА, которым были установлены повышенные тарифы. Власти уверяют - претензии необоснованны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Напомним, новые тарифы коммунальных предприятий, которые обслуживают около 8 тыс. домов в Киеве, были утверждены еще летом 2017 года. Тогда расценки выросли примерно вдвое. В среднем с 3 грн до 5,8 грн за "квадрат". Такое решение тогда пояснили необходимостью повышать зарплаты сотрудникам жэков, подорожанием электроэнергии и другими факторами. Общественная организация добилась в суде отмены этого документа, в том числе и выиграла у властей апелляцию. Один из их доводов, к которому прислушался суд: тариф рассчитывался при отсутствии необходимой технической документации по домам.
В КГГА признают, что суды были проиграны, но не сдаются.
"В Верховный суд подана кассационная жалоба по этому вопросу. В решении суда нет обязательств делать перерасчет. Кроме того, такое понятие, как "тариф", по закону перестало существовать с июня 2018 года", - отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, услуги сейчас предоставляются на основе договоров, заключенных между обслуживающими компаниями и жителями, а расценки - экономически обоснованы.
Впрочем, претендовать на перерасчет все же можно, но только в случае, когда услуги предоставляются некачественно или их не было вообще.
"Например, если в доме не работает противопожарная автоматика, если лифт остановился, если плохо убирается двор. За 2018 год муниципальные управляющие компании выполнили перерасчет на сумму 44 млн грн. Этим занимается городская жилищно-коммунальная инспекция", - говорит Пантелеев.
Читайте также: В Киеве будет работать передвижной флюорограф
К примеру, в КП "Управляющая компания Шевченковского района" в январе 2019-го вернула людям 2,9 млн грн.
Также в Киевраде уже готовят проект решения о создании открытой электронной базы придомовых территорий, где обозначат их четкие границы, размеры, данные об объектах, которые там находятся.
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